روحاني يهدد أمريكا بردود فعل "متوقعة وغير متوقعة" إذا انسحبت من الاتفاق النووي

جهينة نيوز

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مستعدة بردود فعل "متوقعة وغير متوقعة" إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وأضاف روحاني في خطاب في التلفزيون الرسمي نقلته وكالة "رويترز": "منظمة الطاقة الذرية لدينا مستعدة تماما… بتصرفات يتوقعونها وأخرى لا يتوقعونها، إذا ما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران".

وجاءت تصريحات روحاني صباح اليوم، في ندوة للمدراء والمسؤولين في الحكومة، والذي تمت فيه مناقشة قضايا اقتصادية، وقضايا ذات صلة بتداول العملة الصعبة، وكذلك أزمة المياه، بحسب ما نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية.

وكانت تقارير عديدة قد أشارت إلى احتمالية انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاتفاق النووي مع إيران الشهر المقبل.

واعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في حديث تلفزيوني لقناة "سي بي إس" الأمريكية أن الاعترف المتأخر للمرشح لمنصب الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، بسلمية البرنامج النووي الإيراني يعكس عدم وجود دليل على العقوبات أو التهديد الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي.

وقال روحاني في تصريحاته: "إدارة البلاد بيد الشعب وحقه ويجب على الحكومة الإقرار بأنها خادمة الشعب، وليست أكثر من ذلك، المشاكل الحالية سوف تحل بالإرادة والتصميم والتوكل على الله".

ودعا روحاني إلى الاهتمام بالقضايا الداخلية، منوهاً إلى أن المشاكل الحالية من بيئة وبطالة.