ليون يهزم ديغون ويتمسك بالأمل في التأهل لدوري ابطال فرنسا

جهينة نيوز

عزز أولمبيك ليون فرصه في التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل بعد فوزه 5-2 على ديغون في مباراة مثيرة بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الجمعة.

وبهذا الانتصار رفع ليون صاحب المركز الثالث رصيده إلى 69 نقطة من 34 مباراة بفارق نقطة واحدة خلف موناكو الثاني ويتفوق بثلاث نقاط على أولمبيك مرسيليا رابع الترتيب.

ويضمن البطل والوصيف التأهل لدوري الأبطال مباشرة بينما سيخوض صاحب المركز الثالث الأدوار التمهيدية لذا سيكون مرسيليا تحت ضغط عندما يواجه ضيفه ليل السبت بينما يلعب موناكو مع جانغون.

وضع ممفيس ديباي ليون في المقدمة في الدقيقة الخامسة وتعادل التونسي نعيم سليتي بتسديدة متقنة في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني تقدم ليون 3-1 بعد هدفين متتاليين عبر فالنتين روسييه بالخطأ في مرماه ونبيل فقير.

وقلص سليتي الفارق في الدقيقة 55 لينعش آمال ديجون في العودة.

لكن برتران تراوري وسع الفارق إلى 4-2 ثم أكمل البديل ماكسويل كورنيه الخماسية في الدقيقة 81.

وفي مباراة أخرى تعادل نانت بعشرة لاعبين 1-1 مع ضيفه رين صاحب المركز الخامس والذي عزز آماله في التأهل للدوري الأوروبي بفضل هدف في الدقائق الأخيرة.

وضع أدريان توماسون نانت في المقدمة قبل انتهاء الشوط الأول لكن فريق المدرب كلاوديو رانييري أكمل اللقاء منقوص العدد بعد طرد إيميليانو سالا بعد الاستراحة.

ودفع نانت الثمن متأخرا عندما أدرك جيمس ليا سيليكي التعادل في الدقيقة 81 من تسديدة غيرت اتجاهها.

وسيلعب باريس سان جيرمان الذي حسم اللقب بالفعل مع بوردو يوم الأحد.