على خلفية تعليق تجارب كوريا الشمالية النووية.. ترامب: أنتظر لقاء كيم جونغ أون!

جهينة نيوز

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، ببيان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الذي قال فيه إنه سيعلق التجارب النووية والصاروخية وسيغلق موقعا للتجارب النووية.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: كوريا الشمالية وافقت على تعليق كل التجارب النووية وإغلاق موقع تجارب رئيسي، هذا نبأ جيد جدا لكوريا الشمالية وللعالم وتقدم كبير! أتطلع لقمتنا".

وكانت كوريا الشمالية، اليوم السبت تعليق تجاربها النووية والصاروخية قائلة إنها ستهدم موقعا لتلك التجارب في شمال البلاد، وأنها لم تعد بحاجة إليها.

ونقلت رويترز عن وسائل إعلام رسمية إن كوريا الشمالية ستتوقف عن إجراء التجارب النووية والصاروخية على الفور وستهدم موقعا للتجارب النووية بشمال البلاد سعيا لتحقيق النمو الاقتصادي وإحلال السلام على شبه الجزيرة الكورية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قال في بيان إن بلاده لم تعد بحاجة إلى إجراء تجارب نووية أو تجارب لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات لأنها استكملت التسلح النووي.