كوريا الجنوبية ترحب بإعلان الجارة الشمالية وقف التجارب النووية

جهينة نيوز

رحبت كوريا الجنوبية اليوم السبت بإعلان بيونغ يانغ، وقف التجارب النووية، وترى أن هذا سيخلق ظروفا إيجابية لنجاح عقد مؤتمر قمة بين الكوريتين وقمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وقالت إدارة الرئيس الكوري الجنوبي في بيان:

إن قرار كوريا الشمالي يشير إلى التقدم الكبير في نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، وهذا سيخلق ظروفا إيجابية للغاية لنجاح القمة المرتقبة بين الكوريتين والقمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

يذكر أن كوريا الشمالية كانت قد أعلنت، اليوم السبت تعليق تجاربها النووية والصاروخية قائلة إنها ستهدم موقعا لتلك التجارب في شمال البلاد، وأنها لم تعد بحاجة إليها.

ونقلت رويترز عن وسائل إعلام رسمية إن كوريا الشمالية ستتوقف عن إجراء التجارب النووية والصاروخية على الفور وستهدم موقعا للتجارب النووية بشمال البلاد سعيا لتحقيق النمو الاقتصادي وإحلال السلام على شبه الجزيرة الكورية.