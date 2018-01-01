اللحظات الأخيرة للشهيد المراسل الحربي ايهاب بلال أثناء تغطية المعارك في مخيم اليرموك

السبت, 21 نيسان 2018 الساعة 10:03 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز:

اللحظات الأخيرة للشهيد المراسل الحربي ايهاب بلال أثناء تغطية المعارك في مخيم اليرموك


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