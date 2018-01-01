الجزائر تستعد لحرب في الصحراء بصفقة عسكريّة أميركيّة

جهينة نيوز:

ذكرت صحيفة "المساء" الجزائرية أن الجزائر بدأت تستعد فعلاً لحرب تخوضها عنها بالوكالة جبهة "بوليساريو"، بحيث كشفت مصادر قريبة من مركز الاستخبارات العسكريّة الفرنسية، أن مسؤولين جزائريين رفيعي المستوى، بينهم رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري، ونائب وزير الدفاع الجزائري أحمد قايد صالح، سيحلون بالولايات المتحدة الأميركية خلال الأيام القليلة المقبلة، لإبرام صفقة مع واشنطن لحراسة آبار البترول في الصحراء.

وأكدت الصحيفة أن الزيارة ستتوج بإبرام صفقة سيستفيد منها عملاقا الصناعة الحربية الأميركية (ألوكيهد، وليوناردو). ونسبة إلى المصادر ذاتها، فإن الزيارة تأتي بعد زيارة استقبال الجنرال عبد الفتاح الوراق ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربيةً ، تزامناً مع انطلاق مناورات "الأسد الإفريقي".