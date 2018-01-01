كوريا الشمالية: لم تعد لدينا حاجة لإجراء تجارب نووية وصاروخية

جهينة نيوز:

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أن بلاده ستتوقف اعتبارا من السبت عن إجراء التجارب النووية والصاروخية البالستية وستغلق موقعا للتجارب النووية في شمال البلاد إثباتاً لصدق نيتها.

ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية تصريحا لكيم جاء فيه "اعتبارا من 21 نيسان/أبريل ستوقف كوريا الشمالية التجارب النووية واطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات"، مضيفا ان "الشمال سيغلق موقعا للتجارب النووية في شمال البلاد اثباتا لالتزامه وقف التجارب النووية".

و نقلت وكالة رويترز، عن وسائل إعلام كورية، تأكيد السلطات الكورية الشمالية أنها ستهدم موقعا للتجارب النووية في شمال البلاد.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن كوريا الشمالية أعلنت عن نيتها لإجراء حوار مع المجتمع الدولي لإحلال السلام وتحقيق النمو الاقتصادى.