غياب القانون يحوّل المناطق السكنية إلى ورشات حرفية وصناعية.. قطع تبديل السيارات تعاني التزوير بالماركات وحماية المستهلك تكتفي بالمخالفات!!

جهينة نيوز

اهتمت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم السبت 21 نيسان 2018 بفوضى افتتاح المحلات والاي لا ينظمه شرط المسافة بينها في المدن فافتتاح محلٍ لأي مهنة لا ينظمه شرط المسافة باستثناء الصيدلة التي تشترط نقابة الصيادلة أن يكون مكانها بعيداً عن أي صيدلية أخرى بما لا يقل عن 75 متراً، لذلك يستطيع أي شخص فتح محل بقالة في أي مكان حتى لو كان ملاصقاً لمحلٍ آخر ولا يمنعه القانون من هذا، ويستطيع أن يفتتح محلاً للحلاقة أو مكتباً عقاري وحتى لو كان ملاصقاً لمكتب آخر.

بعض المناطق في ريف دمشق امتلأت عن بكرة أبيها بجميع أنواع المحلات، الشارع الذي يحتاج إلى أربعة أو خمسة محلات بقالة ستجد فيه عشرة وربما عشرين منها، والذي يحتاج إلى ثلاثة أو أربعة مكاتب عقارية ستجد فيه أضعاف هذا العدد، الأمر الذي جعل المحلات تأكل بعضها لأن العرض يشكل أضعاف الطلب، وبعض المحلات شهدت ثلاث حفلات افتتاح في السنة الواحدة ما يعني أنه تعاقب عليها ثلاثة مستثمرين، وفي جرمانا وحدها بلغ عدد المحلات التي تم طيها بشكلٍ نظامي، في العام الماضي فقط، أكثر من 300 محل، أما الرقم الحقيقي لعدد المحلات التي غيّر أصحابها مهنتها أو أغلقوها ربما وصل لأربعة أضعاف هذا العدد.

رئيس اتحاد حرفيي ريف دمشق محمد الخطيب قال: لا يوجد قانون يشترط مسافة معينة بين محل مهنة أو حرفة وآخر، فقط فيما يتعلق بحرفة الحلاقة كان هناك اجتهاد سابق يُعمل به في جمعية الحلاقين الحرفية وهو أن تكون هناك مسافة 100 متر تفصل بين أي محل جديد ومحل آخر موجود سابقاً، مضيفاً أن هذا الشرط لا يطبق حالياً بسبب ظروف الأزمة.

ولفت الخطيب إلى أن الحرفيين شريحة واسعة وجيش اقتصادي، وأضاف: لدينا في ريف دمشق ما يقارب 24 ألف حرفي مسجلين وثلاثة أضعاف هذا العدد غير منظمين في التنظيم الحرفي ونسعى جاهدين لتنظيمهم حرفياً من خلال تعديل القانون رقم 250 ليكون التنظيم إلزامياً من خلال التعاون مع محافظة ريف دمشق والوحدات الإدارية في المحافظة بحيث يتطلب إحداث أي منشأة الشهادة الحرفية.

الحرف يفترض أن تكون في مناطق خاصة بها

غياب هذا الشرط الذي يضمن توزيع المحلات بشكلٍ منظم ومناسب لحاجة السوق جعل الشوارع في ريف دمشق تغصُّ بالمحلات، منها ما هو مسموح به كمحلات البقالة والحلاقة والمكاتب العقارية وغيرها ومنها ما هو غير مسموح به كورشات النجارة وتصليح السيارات والحدادة التي من المفترض أن تكون في مناطق صناعية وحرفية مغلقة.

الخطيب ذكر أنه في كل وحدة إدارية يوجد مخطط تنظيمي يلحظ عليه وجود المناطق الحرفية، وأعطى مثالاً على ذلك في منطقة التل حيث إن الحداد بجانب الحداد ومحل نجارة الألمنيوم بجانب آخر، مضيفاً أن كل حرفة لها سوق ومحلات خاصة بها في منطقة مصنفة تنظيمياً كمنطقة حرفية.

وأوضح الخطيب أنه بالنسبة للأشخاص الذين كانت لديهم حرفة في منطقة ساخنة سمح لهم القانون بمزاولة المهنة في المناطق الآمنة بشكلٍ مؤقت ريثما تعود الأمور إلى سابق عهدها في تلك المنطقة ويعطى ترخيصاً مؤقتاً لمزاولة المهنة.

يتم إنجاز المخططات التنظيمية لـ 14 منطقة صناعية في ريف دمشق

تعدد محلات النوع الواحد من التجارة، في منطقة تعد سوقاً لهذه التجارة، أمر مفهوم لكن انتشارها بهذا الشكل العبثي في مناطق عادية ومعظمها مصنف تنظيمياً مناطق سكنية أصبح مربكاً للأهالي خصوصاً تلك المحلات التي تحتاج إلى فسحة كبيرة أمامها كمكاتب تأجير أو بيع السيارات المستعملة.

عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق لقطاع البلدات والاقتصاد والموارد المائية منير شعبان أكد أن منطقة السكن الأول والثاني يمنع فيها فتح المحلات، لكن في ظل ظروف الأزمة اخترقت هذه المخططات وأصبح فيها الكثير من المخالفات والتجاوزات، وقال: بعض المواطنين يشتري شقة سكنية طابق أرضي ويقوم بتحويلها إلى عدة محلات تجارية وهذا كله مخالف.

وبيّن شعبان أن هناك وحدات إدارية لا توجد فيها مناطق حرفية وتراعى هذه المسألة بمنح رخص إدارية مؤقتة مشروطة بموافقة الجوار ويتم الإعلان عن هذا الأمر في المكان الذي سيتم فيه الترخيص على الأعمدة والجدران لمدة 15 يوماً وإذا لم يكن هناك اعتراض من الجيران يتم منح الترخيص المؤقت لحين إيجاد منطقة حرفية مستقلة ومغلقة في تلك الوحدة الإدارية لجميع أنواع الحرف كالحدادة والنجارة وميكانيك السيارات وغيره.

وأضاف شعبان: تم التوجيه إلى كل الوحدات الإدارية في محافظة ريف دمشق للإسراع في إنجاز المخططات التنظيمية للمناطق الحرفية، مشيراً إلى أنه يتم حالياً إنجاز المخططات التنظيمية لـ 14 منطقة صناعية منها الكسوة وصحنايا والأشرفية ومناطق أخرى في الغوطة الشرقية.

تنظيم انتشار المحلات بحاجة لقانون

إن ترك سوق المحلات لينظم نفسه بنفسه يهدر أموال الكثيرين من المستثمرين حتى لو وظفوا أموالهم في المكان الصحيح لأن القانون الحالي يجعلهم عرضة للتنافس في أي لحظة، فلمَ لا يكون هناك قانون ينظم توزيع المحلات وانتشارها في الأحياء والشوارع مهما كان نوعها ويشترط على سبيل المثال أن تكون المسافة بين أي محل بقالة وآخر 50 متراً في الشوارع الرئيسة و100 متر في الشوارع الفرعية و 150 متراً في الحارات الضيقة، وهكذا بالنسبة لبقية المهن والحرف.

من جهة اخرى بينت الصحيفة انه في زمن الحرب تنشط الأسواق السوداء التي تستبيح في نشاطها القيم الأخلاقية والإنسانية في لغة التعامل مع السلع ومستهلكيها وخاصة المرتبطة بضرورات الحياة اليومية للمواطن, والسوق الأهم الذي تنشط فيه تجارة كهذه هو سوق تجارة قطع السيارات المستعملة والجديدة حيث ارتفعت أسعار القطع التبديلية للسيارات بشكل كبير خلال السنوات السبع الأخيرة وزاد معها الحاجة إلى تبديل العديد من القطع ضمن السيارات وذلك لعدة أسباب أهمها: رداءة الطرق ووجود الحفر وحتى عدم وجود مراكز صيانة مضمونة للسيارات.

في الأسواق

(تشرين) استطلعت سوق بيع القطع التبديلية وخاصة المستعمل منها في أسواق دمشق حيث اشتكى خلال اللقاء مجموعة من المستهلكين من ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات بشكل كبير متجاوزاً نسبة 1000% ومن تلك القطع: البطارية والإطارات وغيرهما إلى جانب ارتفاع أسعار صيانة السيارات وغيار الزيت وغير ذلك من القطع الأكثر استهلاكاً للسيارة .

ولفت عدد من المواطنين الذين التقيناهم إلى أن هذه الأسعار أصبحت مقلقة بالنسبة لهم وتستنزف أموالاً طائلة من ميزانيتهم، وهناك العديد من الأعطال التي تحدث للسيارات ومع ذلك لا تتم صيانتها ويتم تأجيلها نظراً لارتفاع أسعار الصيانة وغلاء قطع التبديل واللجوء إلى تصليح ما هو ضروري جداً ولا يقبل التأجيل وذلك بحكم ظروف الأزمة وتداعياتها. مشيرين إلى أن الأخطاء التصنيعية في بعض السيارات يتم اكتشافها في وقت متأخر الأمر الذي يعني أن المستهلك هو من سيتكلف بإصلاح جميع الأعطال وبمبالغ مرتفعة جداً.

السائق عطوان المحاميد يعمل على خط درعا دمشق: قال هناك قطع تبديلية مقلدة وغير أصلية وهي تختلف عن الأصلية من حيث جودة الخامات وكفاءة التصنيع، الأمر الذي يؤدي إلى تلف القطع بسرعة وعودة المشكلة مجددا والمشكلة أن تجارها يتقاضون أسعارها في معظم الأحيان بسعر الأصلي منها, وتالياً هذا الأمر يشكل عامل إرهاق لماديات مستخدمي السيارات ويعرض حياتهم للخطر وعلى سبيل المثال: زيت السيارة إذا كان من نوعية رديئة أو مقلداً فإنه قد يتسبب في إتلاف محرك السيارة ويعرض مالكها إلى خسائر مادية تقدر بمئات آلاف الليرات, والأمر ذاته ينطبق على الإطارات والرنجات متدنية الجودة أهم مسببات حوادث انقلاب السيارات، أيضاً زيوت الفرامل المتدنية الجودة وبطانات الفرامل المقلدة ومكونات النظام الهيدروليكي للفرامل المقلدة كلها من أهم مسببات حوادث الاصطدام.

وعزا عدد من مالكي السيارات ارتفاع أسعار قطع الغيار إلى مزاجية التجار والبيع بصورة مخالفة لقانون السوق والتلاعب بالأسعار وارتكاب أعمال الغش بالبضاعة ذاتها التي أصبحت ظواهر واقعية تغزو مختلف أسواقنا المحلية, ولم تعد تسبب أي استغراب أو غبن لدى المواطن لأنه اعتاد هذه المظاهر وغيرها من أشكال السرقة ..!

الأسعار بالأرقام

استكمالاً للموضوع لابد من زيارة الأسواق التي تبيع القطع التبديلية المستعمل منها أو الجديد لمعرفة الواقع الفعلي العملي والأسعار التي تباع فيها هذه القطع حيث التقت «تشرين» مجموعة من التجار لاستطلاع آرائهم عن الأسعار وأكد البعض منهم أن سعر دولاب السيارة الواحد المستعمل من القياسات الصغيرة يتراوح ما بين 5- 10 آلاف ليرة حسب جودته علماً أن سعره قبل الأزمة لايزيد على الألف ليرة, أما سعر الدولاب الجديد للقياسات الصغيرة فأكثر من 25 ألف ليرة وهذا السعر حسب الماركة التي يحملها الدولاب وبعض أنواعها يتجاوز سقف 100 ألف ليرة , وهناك أسعار تتجاوز نصف مليون ليرة للدولاب الواحد وذلك حسب النوعية والمواصفة والقياس.

أما أسعار اللمبة التي تعد من أكثر القطع تعرضاً للكسر والتلف نتيجة الاصطدام والفوضى المرورية التي تشهدها شوارعنا فيتراوح سعر اللمبة ما بين 7 إلى 10 آلاف ليرة للسيارات العادية أما السيارات الفارهة فيصل سعر اللمبة مابين 20-50 ألف ليرة في حين يتراوح سعر البطارية ما بين 25- 50 ألف ليرة وذلك حسب صناعتها ونوعيتها وبلد المنشأ, أما المستعمل منها فأسعارها ما بين 5000 وحتى 1000 آلاف.

وأشار أحد التجار إلى أن ارتفاع الأسعار كان ناتجاً عن عدم ثبات سعر الصرف، لكن اليوم الوضع اختلف وسعر الصرف استقر نوعاً ما والأسعار مازالت مرتفعة بشكل خيالي وغير منطقي على الاطلاق وذلك نتيجة حالة الجشع والاحتكار لبعض تجار السوق ..!؟

قلة الوكالات

من جانبه بين صاحب محل لبيع قطع السيارات في منطقة زقاق الجن في دمشق أنَّ المصدر الرئيس لقطع التبديل المنتشرة في الأسواق هو الاستيراد وبشكل خاص من سويسرا وألمانيا، وروسيا. وأضاف أن هناك العديد من المشاكل التي واجهتهم نظراً لقلة الوكالات التي تعمل في هذا المجال وخاصة بعد هجرة وسفر العديد منهم وتالياً قلة رأس المال الممول لها, ما أدى لانتشار المستعمل منها والمقلد وذلك بصورة مخالفة ودخولها إلى الأسواق بصورة مخالفة للقوانين أي عن طريق التهريب ..!

علماً أنه لا يتم تقديم أي تمويل لتلك القطع من مصرف سورية المركزي، إذ يقوم المستورد بعملية التمويل. الأمر الذي أدى إلى قلة المستوردات وقلة العرض وزيادة مستمرة في الأسعار.

ولم ينفِ وجود عمليات سرقة للسيارات بهدف بيعها قطعاً مستعملة خلال الأزمة، موضحاً أنَّ هذا العمليات نشطت في فترات سابقة وباتت هذه الظاهرة موجودة وخاصة مع ارتفاع أسعار القطع الجديدة والمستعمل منها على السواء, مؤكداً تراجع حركة البيع في السوق المحلية,وعلى الرغم من ذلك فإن عمليات الاستيراد لا تزال قائمة، ودخول القطع مستمراً إلى أسواقنا المحلية, وخاصة من سويسرا، لافتاً إلى أن أكثر أنواع القطع التبديلية استيرادا هي لسيارات الكياريو والافانتي بسبب رخص قطع التبديل لأنها كورية المصدر.

الصيني أولاً

ومن خلال جولة «تشرين» في الأسواق التقت وكيل إحدى ماركات السيارات المعروفة في السوق المحلية حيث أكد أن 90% من قطع السيارات متوافرة حالياً في السوق، ومعظمها يأتي عن طريق الصين ولمعظم الأنواع، كما أن جزءاً مهماً منها يأتي عن طريق الدول المجاورة ، مشيراً إلى أن مصادر قطع غيار السيارات تختلف باختلاف أنواعها, ولكنها في المجمل تشمل الكوري الجنوبي، والياباني والألماني والفرنسي والإيراني ولكن المصدر الصيني يبقى الأكثر لكونه أرخص ولوجود مستويات مختلفة في الجودة ورغم وجود أصناف جيدة لكنها لا تصل لمستوى الأصلية، وأضاف أن السبب الرئيس لارتفاع أسعار قطع غيار السيارات يعود إلى ارتفاع الرسوم الجمركية التي تصل نسبتها لأكثر من 30% إضافة إلى أجور النقل من المحافظات التي لم تكن موجودة قبل الحرب الأمر الذي زاد في الأعباء المالية على المستورد والزبون, وأضاف أنه رغم الحرب والحصار الاقتصادي لا تزال أسعار القطع لدينا أرخص من دول الجوار وهناك العديد من القادمين من لبنان والذين يقومون بإصلاح سياراتهم في سورية مستفيدين من فرق العملة, مع الإشارة إلى أن الأسعار زادت عما هي عليه قبل الأزمة إلى عشرة أضعافها على الأقل حيث كان يباع طقم البواجي على سبيل المثال 600 ليرة وحالياً يصل سعره إلى 4000 ليرة للسيارة العادية و12 ألفاً لسيارة الفورد, والسيراتو 15 ألف ليرة .

وبالنسبة إلى الزجاج فأشار إلى أنه لا توجد وكالة أصلية للزجاج في سورية والموجود في الأسواق أغلبه صيني أو صناعة حلب وأسعاره تختلف حسب جودته, تبدأ من 25 ألف ليرة وما فوق..

أما فيما يتعلق بموضوع مراقبة حركة البيع في أسواق القطع التبديلية الجديدة منها والمستعمل منها فقد التقت (تشرين) معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب ووضعت بين يديه الإشكالات والمخالفات في سوق القطع التبديلية وتالياً معرفة دور الوزارة والمديريات التابعة في قمع المخالفات ومحاسبة أصحابها حيث أكد شعيب أن هذا السوق يراقب كغيره من الأسواق وهناك دوريات متخصصة تقوم بمراقبته, لكن هذه الرقابة اختلفت خلال سنوات الأزمة لما قبلها حيث كانت أسعار القطع محررة وعملية الرقابة مرتبطة بجودة المادة ومنع احتكارها, أما خلال الأزمة فكثر الحديث عن المخالفات والشكاوى من قبل المواطنين ما اضطر الوزارة إلى العودة إلى ممارسة الرقابة المباشرة عليها وذلك من خلال تداول الفواتير النظامية وخاصة للقطع التبديلية الجديدة , حيث قامت الوزارة بإعداد دراسة خاصة لها حددت بموجبها نسب الربح للتجار بـ 10% لتجار الجملة و 15 % لبائع المفرق وعلى أساسها تعالج الشكوى.

وأضاف شعيب أن الرقابة تتم من خلال الشكوى التي يتقدم بها المواطن حيث يتم الاستعانة بالجمعية الحرفية في أعمال الرقابة ومعالجة الشكوى وخاصة المتعلقة بالقطع التبديلية المستعملة لأن الوزارة لا تملك الخبرات المطلوبة لمعرفة جودة القطع المستعملة والجمعية هي الأقدر على تحديدها, والمعالجة الأساسية في هذه الأيام تعتمد على تداول الفاتورة وقبلها شكوى المواطن.

وشاطره الرأي علي الشامي معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق وأضاف أن العمل يتم من خلال شكوى المستهلك إلى جانب دوريات متخصصة تقوم بجولات مفاجئة على السوق لمراقبة حركة بيع القطع لكن الشكوى هي الأساس في عملية الرقابة وخاصة بعد العودة للعمل بنظام تداول الفواتير التي تحدد السعر ونوع القطعة ومصدرها, حيث استطاعت دوريات حماية المستهلك تسجيل أكثر من 96 مخالفة نظمت بحق أصحابها ضبوطاً تموينية لعدم الإعلان عن الأسعار أو الغش بالبضاعة ذاتها, أو البيع بأسعار زائدة وغيرها من المخالفات التي تتم في أسواق القطع التبديلية للسيارات, أما المستعمل منها فالرقابة مشتركة مع اتحاد الحرفيين لضبط سوق المستعمل وقمع مخالفاته.