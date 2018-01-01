خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يرفضون التواصل مع سكان دوما

جهينة نيوز:

رفص خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التواصل مع سكان بلدة دوما، فيما يخص “الهجوم الكيميائي” المزعوم، وفقا لما ذكرته وكالة “نوفوستي” الروسية بأن

وأكدت الوكالة أن الخبراء الذين وصلوا سورية في 14 نيسان الجاري لم يدخلوا بعض إلى مدينة دوما المحررة رغم أن الحكومة السورية وفرت لهم جميع التسهيلات اللازمة للدخول والبدء بالتحقيق.

كما أشارت إلى أن الخبراء يرفضون التواصل مع سكان دوما المتواجدين في مدينة دمشق، بمن فيهم والد الطفل “حسن دياب” الذي روى القصة الحقيقية للكيميائي المزعوم.

وكان للمنظمة ذاتها تجربة سابقة قدمت خلالها تقريرا لمجلس الأمن دون التواجد الفعلي على الأرض في حادثة خان شيخون في نيسان عام 2017، والذي اعتمدت خلاله على “شهود عيان” من منظمات تابعة للإرهابيين بإدلب.