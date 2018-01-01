أبراج يوم السبت 2018/4/21 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٢١/ ٤: لديه جرأة وشجاعة وقوة تحمل بالاقدام يفضل المشروعات العملية على التخطيط النظري لديه حس ديناميكي استراتيجي وأحيانا يمتلك عيوب كالاندفاع والغضب والقسوةويتميز بالظلم والتحدي خاصة مع من لايرتاح بالتعامل معهم ويتميز بالشهرة والتقرب من المشاهير ويبتعد عن الأشخاص العاديين يتميز بالشجاعة وقوة الشخصية وهوغالبا مايرتبط بشخصية أكثر رقة بالآخرين فهو دائما يبحث عن الأكثر رقة، تنشغل هذا العام بأمور مالية في معظم ميادين الحياة وممكن أن يكون هناك باب فرج لحياة أفضل الباب مفتوح أمامك يحتمل أن يكون دراسة أوإيجاد حلول لمشكلتك قد تحدث مسبقا وقد تأتي ثمارها وتنتهي في الشهر العاشر تتأقلم مع تطورالتعامل المادي الحديث تأتيك مساعدة من أبواب لم تكن تنتظرها على صعيد العاطفة وارتباط للبعض هناك رغبة للاختلاط بالناس ويمكن ان تنشد دعم معنوي أو الاحساس بوجود أشخاص يثق بهم لفتح مجال للارتباط للبعض فهناك تطور على الصعيد العاطفي أما على الصعيد الصحي ممكن أن يشعر بالتعب نتيجة الانشغال الفكري بقضايا مالية أو مهنية أو شخصية حظ سعيد مولود اليوم وتمنيات بالسعادة لكل عام.

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: تتوجه أفكارك نحو الشؤون العائلية والمنزلية، عقبات عديدة تعترض مشاريعك، تزرع بذور الخلاف بينك وبين المحيطين بك على الصعيد الاسروي تعيش بحالة توتر سببها خلاف مع الاخوة او الاهل، انعكاسات لن ترضى عنها فيما بعد، تصرف بعقلانية ولا تفسح المجال لالقاء اللوم عليك، تابع قضاياك البيتية، تاجيل العمل بالعقارات لوقت لاحق

الثور: تزداد لقاءاتك واتصالاتك نظرا لحصول زاوية فلكية ايجابية لان القمر ببرج السرطان، تعزيز الجانب الفكري والدراسي عند الطلاب ومن ناحية اخرى تعزز اتصالاتك المتعلقة بالعمل، اجتياز امتحانات بنجاح كما تجد القدرة على تنفيذ خطط سبق وان وضعتها لمشاريع تطمح لها، حافظ عل تركيزك

الجوزاء:اليوم دافعك ايجابي يزيد من اندفاعك وحماسك نحو العمل فيتوجب عليك مجهود عضلي عليك مراجعة حسابتك من الناحية المالية كسداد فواتير او مستحقات مالية متراكمة اعباء مالية طاغية مترتبة عليك احتمال هدايا ومكاسب نتيجة عمل اضافي او عمل سابق

السرطان: تبلغ اهدافك وتقترب من طموحاتك، متفائل منفتح تشعر بوضعية ايجابية على الصعيد النفسي، بالامس واليوم شعرت بتحسن على حياتك وبامكانك توسيع انجازاتك، دراسة ونشاط فكري دورات تشعر بالايجابية، تحسم امرك لديك حظوظ، دائرة عملك بين مجموعة علاقات مهنية والافضل ان تكون ودود

الاسد: القمر يعاكسك لا تستسلم للمحن هي كالحجر الذي يصقل الحجر الكريم كلما زاد الاحتكاك زاد اللمعان والجوهر، تواجه بعض المشكلات في عملك بسبب تهور في التصرف او ظروف طارئة تحول عملك اليومي الى عمل ضاغط يصعب عليك التأقلم بسهولة، تعب نفسي وجسدي لانك بحالة احبتط وبحاجة للراحة، ركز واهتم، يطلب منك متابعة حساباتك حتى تنهي اليوم بخير وسلامة

العذراء: القمر ببيت النشاطات الاجتماعية تكون بكامل تألقك، تسلط الاضواء عليك، يسعدك ان تشعر ان وجودك مرغوب، تتلقى دعوات رسمية اجتماعية عائلية وتحضر حفلات وتساهم بالواجبات، تمد يد العون لاصدقاء ومعارف يبادلونك خدماتك باخلاص ودعم معنوي، تفاهم مع الاصدقاء واصغاء لمشاكل، وجه جديد تتعرف عليه اليوم.

الميزان: موجة سلبية تزيد من عصبيتك وتثير توترك لاسباب لم تكن تتوقف عندها سابقا، تنفعل وتثور وتتمرد على القانون تندفع لمواجهة من يعارضك بالرأي وكانك تقف على البارود، على صعيد العمل تؤدي هذه التصرفات المتسرعة الى تراجع بعلاقاتك مع زملائك او تكون حذر في مواقفك المتشنجة محاولة تصليح اطار العمل، سامح لا تحقد فقد ينال شخص حاقد منك، حافظ على سمعتك الشخصية واستفد من التقرب.

العقرب: تنشغل بالتفكير وتوسيع آفاق أعمالك نحو خارج البلد او تنقل اعمالك لخارج البلد، يزداد تطلعك للسفر ولاجراء اتصالات رامية الى دراسة مجالات واجراء مفاوضات وملاحقة معاملات، إيجاد سوق اجنبية لمنتجات محلية مما يستنفذ طاقتك بالمقابل تثير حماستك

القوس: انت بحاجة لبذل مجهود حقيقي لتتخطى بعض الصعاب والحواجز تعرقل مشاريعك على الصعيد المهني والعائلي، تضبط انفعالاتك لان الامور اسهل، تشعر انك في دوامة لا تعرف من اين تبدا، لديك شغلك الشاغل نقاشات مفاوضات تدخل بقضايا تدخل لحد رفع قضية تخص الميراث والوصايا او ترافق مريض او تحسن الوضع للاخرين

الجدي: تلعب الشراكة دور هام بحياتك، تصادف شخص يعرض عليك شراكة، فتىة فيها انطلاق بتنفيذ مشاريع سبق وفكرت بها، إعادة حسابات مالية لها علاقة بحسابات العمل المشتركة او الاسهم او الاكتتابات البنكية، الامور المادية هي شغلك الشاغل، يزداد اهتمامك بالشؤون المالية المتعلقة بشركاء تدور خول ميراث، انتقاد لافراد اسرتك بقسوة، كن هادئ بشان الغرقلات

الدلو: تصاب اليوم بتعب ناتج عن ضغوطات مستمرة بسبب

ثقل وتكون مشحون بعصبية وتوتر لا تتردد بالافصاح عن رأيك بصراحة مما يجعلك هدفا للانتقاد الجارح لذلك ترهق نفسيا حاول ان تخفف عن نفسك دون ان تقع تحت وطأة الاعمال غير المنجزة مايجره عليك من توترضمن اجواء العمل انتبه ممكن ان تقع اليوم اسير الضغوطات تتصرف بتشنج واطلب مساعدة وانتبه على صحتك

الحوت: تشعر بقوة العاطفة، تبدو اكثر رومنسية وحماسة وتتحفز لمواصلة عملك التي بدأت فيها سابقا، تطور أفكار لم تطرقها سابقا، فرصة مغرية مشاريع تعطيها الاولوية الحظ يبتسم لك، على زاوية الانفعالات قد تغير مكان او اقامة وترتاح اذا استفدت من الاصدقاء وجددت حيويتك النفسية، خبر يخص اولاد، العاب حظ اذا احببت، مواقفك ايجابية وصوتك مسموع