أحلام : ياعيب الشوم "موريكس دور"..هلا بالخميس أفضل أغنية خليجية !!

جهينة نيوز:

وجهت الفنانة الإماراتية أحلام، هجومًا شديدًا لجائزة الـ"موريكس دور" اللبنانية في دورتها الـ18، التي أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت، عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، وذلك عقب فوز أغنية "هلا بالخميس" للمطرب السوري معين برغوث كأفضل أغنية خليجية.

وكتبت أحلام في تغريدتها قائلة: "اللي يقولك في الموريكس دور فازت أغنية هلا بالخميس، لمطرب سوري بأفضل أغنية خليجية، عن جد يا عيب الشوم عليكم، الأغنية الخليجية هي الأغنية الأولى عربية وبلا منافس، كلاماً ولحناً وطرباً وفناً وإذا السياسيين وغيرهم غنوها فمش كل شيء بيقولونه السياسيين زين، بلغتنا الخليجية".

وأضافت أحلام في تغريدة أخرى قائلة: "الأغنية الخليجية يعني فطاحل الفن في الوطن العربي يا سادة يا موريكس دور، وهذا استهزاء بالأغنية الخليجية مرفوض تمامًا، الأغنية الخليجية مع احترامي للفن في كل الوطن العربي يعني طلال مداح، محمد عبده، أبوبكر سالم، عبدالكريم عبدالقادر، عبادي الجوهر، ومش هلا بالخميس".

وتابعت أحلام: "مش مشكلتي مع الفنان أو الأغنية يعني لو فازت الفنانة أصالة السورية بأفضل أغنية خليجية أعتز وأفرح وأفتخر، ولو فازت الفنانة أنغام المصرية بأفضل أغنية خليجية أفرح وأفتخر وأشعر بالامتنان وما أزعل.. بس اعتراضي على أغنية هلا بالخميس كأفضل أغنية خليجية.. ياعيب الشوم موريكس دور".