وفاة النجم السويدي أفيتشي في سلطنة عمان !

الجمعة, 20 نيسان 2018 الساعة 23:51 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

وفاة النجم السويدي أفيتشي في سلطنة عمان !

جهينة نيوز:

عُثر على الموسيقي و"الدي جي"، ومنتج الاسطوانات السويدي "أفيتشي" المعروف بموسيقى الرقص الإلكترونية، ميتاً، اليوم الجمعة 20 أبريل/ نيسان في العاصمة العمانية مسقط. .

أفيتشي، واسمه الحقيقي تيم برجلينج، يبلغ من العمر 28 عاما.

المتحدثة باسم أفيتشي " ديانا بارون " التي أعلنت خبر الوفاة، لم تكشف عن السبب، ولفتت إلى إنه لن يتم إصدار بيانات أخرى.

وتابعت: "تشعر الأسرة بصدمة شديدة وندعو الجميع إلى احترام حاجتها إلى الخصوصية في هذا الوقت العصيب".

وكان أفيتشي الذي حاز شهرة واسعة بأغنيات حققت نجاحا كبيرا مثل wake me up، و Hey Brother، أعلن في العام 2016 إنه تقاعد من الجولات الموسيقية.

وكشف في وقتها إنه أخذ القرار لأسباب صحية.

وذكرت تقارير صحافية إنه كان يعاني من مرض التهاب البنكرياس.


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