سورية والعدوان وحقارة بعضنا ..؟ بقلم : طه العامري

جهينة نيوز:

العدوان الإمبريالي الاستعماري الغاشم علي الجمهورية العربية السورية يجسد في أولى التأملات حالة إفلاس ودناءة من قاموا به بعد زوبعة كاذبة ورخيصة عن أسلحة كيماوية مزعومة استخدمت في سورية وقد يكون هناك استخدام لهذا السلاح ولكن من يستخدمه هم المجاميع الإرهابية التي شكلت وعلى مدى سنوات أذرع للعدوان وبرعاية صهيونية وتركية وخليجية وغربية وتعلم كل أجهزة الاستخبارات الدولية وخاصة أجهزة الدول التي شنت عدوانها على سورية مؤخرا كما تشهد بهذا أجهزة الاستخبارات التركية والأردنية والصهيونية لان هذه الاجهزة هي أكثر من يعرف من استخدم السلاح الكيماوي وكيف ومتى ومن أين تم جلب هذه الأسلحة وتحميل الجمهورية العربية السورية والجيش العربي السوري وزرها كذبا ونفاقا وزورا وسوف يتحدث التاريخ ذات يوم قادم عن أحقر مؤامرة عرفها العصر الحديث وهي المؤامرة التي حيكت ولا تزل ضد سورية ..

كذبة الأسلحة الكيماوية يمكن استشرافها من خلال الهجوم الصهيوني الذي طال مؤخرا بعض المواقع العربية السورية ثم الحملة الاعلامية التي تصعدت بطريقة مثيرة ضد سورية وقيادتها على ضوء الانتصارات الميدانية التي حققها الجيش العربي السوري وخاصة في الغوطة الشرقية وكان هذا الانتصار الأكثر من مرعب لأطراف المؤامرة ورعاتها بعد تقهقر وانكسار زبانيتهم ودحرهم وهروب بعضهم وتسليم البعض الاخر انفسهم للجيش العربي السوري وللدولة السورية , ثم يأتي هذا العدوان بعد أن أيقن المتآمرون فشل كل مخططاتهم في إسقاط سورية وبعد أن تسلموا المليارات من الخليج مقابل إسقاط الدولة السورية , فكان العدوان محاولة بائسة وتعبيرا عن فشل وهزيمة للمخططات الصهيو أمريكية ومن يدور في فلكهم ..

شخصيا لست قلقا على دمشق ولا على الدولة العربية السورية ونظامها القومي وسيظل نظامها قوميا عربيا مهما قيل ويقال عنه , لكني بالحقيقة قلقا على بعض الأطراف اللاعبة في الاتجاهين ..قلق على الخليج لانهم سيدفعون ثمنا باهضا على المدى المنظور , وقلق على إيران وعلى روسيا لانهما المحوران المستهدفان أن تخلوا عن سورية وهي من منحتهم مكانة على الخارطة الدولية والإقليمية خلال السنوات المنصرمة فلولا سورية وجيشها وقيادتها وصمودهم لما عادة موسكو لواجهة الأحداث كلاعب محوري أساسي ولولا سورية وقيادتها ايضا لما تمكن طهران من تسوية ملفها النووي مع الغرب بل لولا سورية والمقاومة في لبنان ممثلة بحزب الله لما قدرا لطهران الصمود في مواجهة الضغوطات الدولية وربما كانت دولة الملالي في خبر كان ..؟

قد تلعب المصالح العابرة _ فعلا _ بعقول قادة موسكو وطهران لكن عليهم أن يدركوا جيدا أن أي صفقة يدخلوها على حساب سورية ووحدتها وسيادتها وقيادتها وقدراتها سيكونون هم أو من يدفع فاتورتها عاجلا وليس أجلا ..

قد لا أرى في إيران الحليف المأمون سياسيا أو حتى ( مذهبيا ) كما يقال لكني أثق بحكمة الرئيس الراحل حافظ الاسد ورؤيته للعلاقة الندية مع طهران المحكومة بقانون المنفعة الاستراتيجية وليس بقانون العواطف والانتماءات فلا الاسد كان يوما ( مذهبيا ) ولا حزب البعث الحاكم كان يوما أو سيكون ( مذهبيا ) بل لو سارت سوريا بالمسار المذهبي لكانت انتهت من الخارطة وتحولت إلى دويلات وكانتونات منذ القدم .. لكنها سورية قلب العروبة النابض والقلعة المنيعة التي وجدت لتتصدي لكل التخرصات والمؤامرات الاستعمارية وسيبقى هذا دور سورية العروبة والصمود الى ما شاء الله لها ..لن تسقط سوريا حتى وأن هاجمها العدوان وأن حدث فالسقوط لن يكون سوريا بل عربيا بامتياز وسوف تنهار الأمة ولن تقوم لها قائمة بعد ذلك ولا للمسلمين الذين هم شبه منهارين ايضا ..؟

يؤسفني أن بعض النخب العربية يتحدثون عن سوريا ودورها ومكانتها ونظامها بلغة انتقاصيه عابرة تجهل حقيقة سوريا وهويتها ودورها وأنصح هولاء بقرأة مذكرات وزير الخارجية الأمريكي هنري كسينجر لعلهم يعرفوا بعض من أهمية سوريا ودورها ومكانتها والغاية المرجوة من المؤامرة عليها ومن العدوان الحاصل ..

لهذا ينتابني شعور يقيني بأن ما أطلق عليه ب( الربيع العربي ) واستهدف أنظمة الجمهوريات العربية فقط دون الأنظمة الملكية والثيوقراطية المستبدة التي كانت هي أولى بالثورة والربيع ومواطنيها هم بحاجة للحرية والانعتاق من شرنقة العبودية لحكام هم شبه آلهة في الأرض , أقول أن هذا الربيع جاءا خصيصا من أجل إسقاط سورية وتدمير قدراتها سورية التي حققت معدلات تنموية عالية وحققت مستوى اقتصادي وتنموي لم تصله أي دولة عربية بما في انظمة العهر الخليجية المترفة بأموال النفط وعوائده , سورية التي حققت اكتفاء ذاتي من القمح والمنتجات الزراعية وهو ما لم تحققه السعودية التي تنتج يوميا ( 16 مليون برميل نفط )..

سورية حققت صناعتها تقدما فكانت حلب وحدها تحتوي على أكثر من ( 20 ألف مصنع ومعمل ) تنتج مختلف الصناعات وتصدر لكل دول المنطقة وتتميز الصناعة السورية وكل المنتجات السورية بالجودة العالية والقبول في كل أسواق المنطقة والعالم ..

سورية التي كانت منتجاتها الدوائية تباع في السوق الأوروبية المشتركة ولها جمهورها ..

سورية التي لم تعرف طريق البنك والصندوق الدوليين وليس لها أسم في كشوفات المديونين لدى البنك والصندوق ..سورية التي فيها التعليم مجاني من الحضانة حتى الجامعة ..وفيها قيم واخلاقيات العروبة والإسلام , ففيها فقط دون سائر الأقطار تشعر بعروبتك وفيها تشعر بإسلامك ولا تنتابك الغربة ولا القلق في سورية ..

في سورية فقط تشعر وتعرف بأن هناك عدو صهيوني يحتل فلسطين , وأن الواجب مقاومته , في سورية فقط يتسرب إليك الشعور القومي وتشعر أنك تنتمي لامة وأن هذه الأمة أمة رسالة خالدة ولها دورا حضاريا يجب أن تقوم به ..

في سورية فقط تجد أمامك الهم القومي بتفاصيله وبكل مشاربه وتشعر بالحيوية والفخر والعزة والكرامة ..

في سورية فقط تجد الثقافة القومية متأصلة في خطاب الدولة والمجتمع وتسمع الهم القومي في التاكسي وفوق الحافلة والقطار وفي المقهى والمطعم وفي الشارع ..

لكل هذا تم استهداف سورية بالمؤامرة الحقيرة اولا ثم بالعدوان الثلاثي بعد فشل العدوان المأوي , الم يجند المتآمرون مرتزقة من أكثر من مائة دولة ضد سوريا وعلى مدى سنوات ؟ الم يقدم المتآمرون لهولا المرتزقة كل أشكال الدعم والتدريب والتأهيل والدعم الاعلامي والمادي والاستخباري والعسكري ؟ من أعطى لكل الجماعات الارهابية في سورية القدرات والإمكانيات والتسهيلات للقيام بجرائمهم ضد الدولة والمجتمع ولماذا ؟ من أجل الثورة والديمقراطية والحرية ؟ هراء ..لقد كان المواطن العربي السوري يعيش أفضل حياة رغم بعض المعاناة العابرة , فماذا كان ينقص المواطن العربي السوري الحرية والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير ؟ طيب هذا المفاهيم كانت متوفرة في اليمن مثلا ؟ فلماذا استهدفت اليمن أن كانت الحكاية حكاية ديمقراطية وحرية ؟ كل هذه كانت شعارات زائفة وكاذبة وخداع للناس وتضليل للرأي العام والضحك على دقون الغلابة الذين دفعوا ثمن عمالة العملاء وارتهانهم الذين روجوا لمثل هذه الأكاذيب التي جعلت من أنظمة الخليج الثيوقراطية وحكامها الذين جعلوا من أنفسهم الهة تعبد علي الأرض يمولون ويدافعون عن ديمقراطية الشعب العربي في سوريا وبعض دول المنطقة ..؟

الذين خدعونا بقنوات ( الجزيرة والعربية والحرة) ومنها ظهر دهاقنة الارتزاق من موظفي وعملاء الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والموساد الصهيوني ليتحفوا المتلقي العربي بمحاسن الديمقراطيات الغربية والثقافة الليبرالية ؟