العميد سلامي: بأية حرب مقبلة لا مفر للصهاينة سوى البحر

جهينة نيوز

أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن وقوع أي حرب فستؤدي الى محو الكيان الصهيوني، إذ أن أدنى هدف هو وجود هذا الكيان.

وأكد العميد سلامي مخاطبا المستكبرين: اعلموا أن من الخطأ ان تتصوروا أن ايران ستبقى متمسكة بتعهداتها في كل الظروف حتى اذا تخليتم عن تعهداتكم.. نحن لن نتخلى عن الدفاع عن المظلومين والمستضعفين، ولن نحد من قدراتنا الدفاعية في حين تواصلون تهديدنا.. ولن نتخلى عن أسلحتنا.. هذا محال.. وهذه أمنية ستحملونها معكم الى القبر.

وقال العميد سلامي مخاطبا الصهاينة: اننا نعرفكم جيدا.. فأنتم ضعفاء جدا، فليس لديكم عمق.. فكل نقطة من الاراضي التي تحتلونها تصلها النيران من الشمال والغرب.. فليس أمامكم مفر.. ولا تظنوا أن الحروب الجديدة ستستغرق 33 أو 51 يوما مثل حرب 2008.. فلقد شاهدتم كيف ان جبهة المقاومة كسحت التكفيريين في حربها ضدهم وأنتم لستم أقوى منهم.

وأردف: اسمعوا.. ان اي حرب تقع كونوا على ثقة ستؤدي الى محوكم.. فأدنى هدف هو وجودكم.. ولا يمكنكم تحمل دومينو الاراضي المحتلة عندما يلوذ جنودكم ومستوطنيكم بالفرار.. ولا سبيل أمامكم سوى البحر.. ولا تثقوا بقواعدكم الجوية فكلها تصلها النيران وستتعطل بسرعة.

وصرح سلامي: لا تركنوا الى اميركا وبريطانيا وفرنسا، فهم سيصلون في وقت لن تكونوا فيه موجودين.. إذن حاذروا من سلوككم، ولا تقوموا بحسابات خطيرة