أربعة شهداء ومئات الجرحى برصاص الاحتلال على حدود غزة

جهينة نيوز

استشهد أربعة شبان فلسطينيين اليوم الجمعة، وأصيب نحو 645 مواطناً بالرصاص الحي وقنابل الغاز التي تطلقها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في الجمعة الرابعة من مسيرة العودة الكبرى قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة، استشهاد 4 شبان وهم المواطن أحمد نبيل أبو عقل 25 عاماً استشهد متأثراً بإصابته والمواطن أحمد رشاد العثامنة 24 عاماً والفتى محمد ابراهيم ايوب 15 عام جميهم من شمال قطاع غزة، فيما أعلن عن استشهاد المواطن سعد عبد المجيد عبد العال أبو طه شرق خان يونس.

وأفاد مراسلنا، أن الشاب أبو عقل، أصيب بطلق ناري من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي في الرأس وحاول الأطباء إنقاذ حياته، إلا أنهم أعلنوا عن استشهاده بعد ساعة تقريباً من إصابته في مجمع الشفاء الطبي غرب غزة، كما أصيب نحو 645 شاباً برصاص الاحتلال والاختناق الشديد في مناطق متفرقة من القطاع.

في ذات السياق، ألقت طائرات الاحتلال الإسرائيلية منذ ساعات الصباح، منشورات فوق مخيمات العودة الخمسة تحذر فيها المتظاهرين من الاقتراب من السياج الأمني أو حمل السلاح. وهدد بيان الاحتلال بالمس بالمتظاهرين الذين يقتربون من المواقع العسكرية.

وأعلن جيش الاحتلال عن استعدادات للتصدي لمسيرة جمعة الشهداء والأسرى على حدود القطاع.

فلسطين اليوم