لافروف: أمريكا وفرنسا وبريطانيا لم يقصفوا سوريا فحسب... بل ومفاوضات جنيف أيضا

جهينة نيوز

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لم يقصفوا سوريا فحسب، بل ومفوضات جنيف أيضا، مؤكدا أن لدى موسكو والأمم المتحدة فهم حول كيفية تجاوز الوضع الصعب الحالي في سوريا.

وقال لافروف عقب مباحثاته مع دي ميستورا إن روسيا والأمم المتحدة قلقتان من أن الائتلاف السوري المعارض دعا الولايات المتحدة وحلفائها لمواصلة الأعمال العسكرية في سوريا.

وأضاف لافروف: "وفي هذا الصدد أعربنا عن قلق كبير إزاء قيام معارضين يمثلون ما يسمى بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة بدعوة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لمواصلة أعمالها العسكرية ذات الطابع العدواني وتوسيع رقعتها لتشمل كل الأراضي السورية".

وتابع: "إنه تصريح غير مقبول البتة ونعول على قيام من لديهم النفوذ بالتأثير على هذه المجموعة من المعارضين لدفعهم نحو استنتاجات صحيحة والانضباط".

كما أكد لافروف أن "هذه العملية العدوانية أدت أيضا إلى عرقلة التفويض الذي يمارسه السيد دي ميستورا بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة".

وأضاف: "ولذلك فإن الدول التي ذكرتها لم يقصفوا المواقع الكيميائية المزعومة في سوريا بل قصفوا المفاوضات في جنيف".

وأكد وزير الخارجية الروسي، أن روسيا تصر على بدء عمل اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت، وقال "نحن نواصل الإصرار على بدء عمل اللجنة الدستورية في جنيف بمشاركة دي ميستورا وبالتنسيق مع الدول الضامنة الأخرى في أقرب وقت".