فرنسا تحقق في إخفاق فرقاطة خلال العدوان عللى سورية

جهينة نيوز:

أكد المتحدث باسم رئاسة الأركان المشتركة الفرنسية، الكولونيل باتريك ستيغر، لموقع "ديفنس نيوز" الأميركي، أن فرقاطة فرنسية متعددة المهام فشلت في إطلاق صواريخها خلال العدوان الذي استهدف سوريا بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا يوم 14 أبريل/نيسان

فيما رفض المتحدث العسكري التعليق على التقارير الإعلامية الفرنسية التي أكدت أيضا فشل الطائرات الفرنسية في إطلاق صاروخ. .

وقال المتحدث العسكري إنه عندما فشلت الفرقاطة الفرنسية في إطلاق صواريخها الثلاثة، قامت فرقاطة ثانية بديلة "لانغدوك" بالمهمة وحققت المستهدف.

وأضاف أن القيادة الفرنسية عندما تثبتت من إصابة الأهدف وتحقق الفعالية العسكرية للهجوم، ألغت ضربة ثانية كان من المقرر أن تنفذها فرقاطة ثالثة مشاركة في الحملة العسكرية الفرنسية.

وكانت صحف فرنسية قد ذكرت في وقت سابق أن فرقاطتين من الثلاثة فشلتا في أداء المهام الموكولة إليهما، ولكن تصريح المسؤول العسكري الفرنسي تحدث أن الإخفاق اقتصر على فرقاطة واحدة.

وأوضح المتحدث العسكري الفرنسي أن الأسباب الفنية وراء الفشل في إطلاق الصواريخ من الفرقاطة الأولى ليست معروفة، مشيرا إلى أن الإخفاق موضع تحقيق عسكري.

ونشرت فرنسا في الحملة على سوريا 3 فرقاطات بحرية هي: أكيتين وأوفريني ولانغدوك.

وكانت 5 طائرات فرنسية من طراز "رافال" كل منها محمل بصاروخين كروز من طراز "سكالب"، قد هاجمت أهدافا سورية