"السورية للتجارة" تستجر فائض حقول البطاطا..وتبيعه في صالاتها

جهينة نيوز:

تدخلت المؤسسة السورية للتجارة، بشكل ايجابي لشراء محصول البطاطا من الفلاح بأسعار مجزية لتعطي الفلاح تعبه وتجنبه أي خسارة ممكن أن تقع عليه.

وباشرت منذ يومين سيارات المؤسسة السورية للتجارة بالانتشار في حقول زراعة البطاطا لتحميل هذا المحصول، وكانت البداية من محافظة حماه في مناطق خطاب وشيزر والغاب ومن ثم تابعت اليوم مسيرها إلى محافظة حمص في مناطق قطيبنة والغسانية وتتابع أيضا لمحافظة طرطوس في مناطق البقيعة والصفصافة وكرتو لتشمل الحملة جميع المناطق المنتجة لمحصول البطاطا حيث تقوم السيارات التابعة لمؤسسة السورية للتجارة بالتحميل مباشرة من أرض الفلاح متحملة أجور التحميل والنقل دون تحميل الفلاح اي أعباء مادية لتطرحها في صالاتها المخصصة للبيع للمواطنين في دمشق بسعر مدعوم ١٠٠ ل س /كغ فقط.