شاهد.. طرد اللاجئين من مخيم فينتيميليا على الحدود الايطالية الفرنسية

الجمعة, 20 نيسان 2018 الساعة 19:10 | سياسة, عالمي

جهينة نيوز:

شاهد.. طرد اللاجئين من مخيم فينتيميليا على الحدود الايطالية الفرنسية


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