بوتين يبحث مع شويغو وغيراسيموف الوضع في سوريا

جهينة نيوز

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فاليري غيراسيموف، عدة جوانب من الأوضاع في سوريا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الجمعة إن الاجتماع تناول كذلك "مسائل تطوير القدرات العسكرية" الروسية.

بدورهما، قدم شويغو وغيراسيموف إلى رئيس بوتين تقريرا حول "سير ونتائج التدريبات العسكرية التي جرت في دائرة الشرق الأقصى الفيدرالية".

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على عقد دورة جديدة من المباحثات بين الرئيس بوتين وممثلين عن القوات المسلحة الوطنية والقطاع الصناعي العسكري في مدينة سوتشي جنوبي روسيا في منتصف شهر مايو المقبل، وفقا لبيسكوف.