اعتقال اكثر من 180 متظاهرا في ارمينيا

جهينة نيوز:

اعتقلت الشرطة اكثر من 180 متظاهرا الجمعة في ارمينيا فيما كانوا يحاولون قطع طرق في العاصمة في اليوم الثامن من الاحتجاجات ضد تولي الرئيس السابق سيرج سركيسيان رئاسة الوزراء.

وسار مئات المتظاهرين في شوارع يريفان رافعين اعلاما ارمنية او لافتات كتب عليها "سركيسيان ديكتاتور" وحاولوا وقف حركة السير.

وحاول متظاهرون ايضا قطع الطريق الرئيسية في غومري، ثاني مدن البلاد.

وقال المتحدث باسم الحزب الجمهوري الحاكم ادوارد شارمازانوف للصحافيين "نحترم حق المواطنين في التجمع، لكننا نرفض امكان استقالة رئيس الوزراء".

ويشارك الالاف منذ اكثر من اسبوع في تحركات احتجاجية في مدن ارمنية عدة تلبية لدعوة النائب وزعيم المعارضة نيكول باشينيان الذي طالب بـ"بدء ثورة مخملية" في ارمينيا ودعا الى "عصيان مدني".