العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بينها صواريخ أمريكية داخل مقرات إرهابيي "جيش الإسلام" في الضمير

الجمعة, 20 نيسان 2018 الساعة 18:17 | شؤون محلية, أخبار محلية

العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بينها صواريخ أمريكية داخل مقرات إرهابيي

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