ما شروط الولايات المتحدة لتحسين علاقاتها مع روسيا ؟

جهينة نيوز:

حددت الولايات المتحدة شروطا لتحسين علاقاتها مع روسيا على رأسها مسألة التدخل الروسي في الانتخابات والوضع في سورية.

جاء ذلك خلال اجتماع بين مستشار الأمن القومي جون بولتون والسفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، وفق ما أفاد به البيت الأبيض في بيان.

وأوضح البيان أن بولتون أكد للمسؤول الروسي أن من مصلحة كل من الولايات المتحدة وروسيا إقامة علاقات أفضل، لكنه أضاف أن "ذلك سيتطلب معالجة مخاوفنا بشأن تدخل روسيا في انتخابات 2016، والاستخدام الطائش للأسلحة الكيميائية في المملكة المتحدة، والأوضاع في كل من أوكرانيا وسورية".

يذكر أن العديد من القضايا والأزمات الدولية أدت إلى زيادة التوتر بين واشنطن وموسكو رغم تأكيد الرئيس دونالد ترامب على رغبته في تحسين العلاقات بين البلدين.