أزمة كبيرة بين محمد صلاح واتحاد الكرة

جهينة نيوز:

نشر رامي عباس وكيل أعمال الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، تغريدة له عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" كتب فيها:"لدينا أزمة كبيرة جدًا مع الأتحاد المصري لكرة القدم"، ولم يكشف عن أي تفاصيل تخص تلك المشكلة.

ونوهت الجماهير المصرية إلى أن الأزمة سببها استخدام الاتحاد المصري لكرة القدم لصورة صلاح في عقود الرعاية الجديدة مع إحدى شركات الاتصالات، وهو ماتسبب في أزمة بسبب توقيع نجم الريدز لعقد رعاية لمدة 4 سنوات مع شركة أخرى.

وتوقع البعض بأن تكون هناك جلسة في الأيام المقبلة بين وكيل أعمال محمد صلاح وبين مسئولي الإتحاد المصري لكرة القدم من أجل حسم هذا الجدل وإنهاء تلك القضية حتي لا تؤثر على مستوى اللاعب في بطولة كأس العالم المقبلة والتي تنطلق يوم 15 يونيو المقبل بموسكو.

المصدر بوابة الفجر