العثور على مقبرة جماعية في دوما.. الطب الشرعي يدعو ذوي المفقودين للتوجه لمشفى المواساة

جهينة نيوز:

صرّح مدير الهيئة العامة للطب الشرعي الدكتور زاهر حجو، أنه تم اكتشاف مقبرة جماعية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية في دمشق.

وأوضح الدكتور حجو أن المقبرة كانت تحوي على حوالي 117 جثماناً، لأشخاص مجهولي الهوية، وعلى الفور قامت هيئة الطب الشرعي بأخد عينات DNA للجثث لكي تتمكن من إعادة جثامين الشهداء لأهلهم وذويهم، وقامت أيضاً بتصوير الجثامين ليتمكن ذووهم من التعرف إليهم.

وأفاد الدكتور حجو بأن الجثامين تعود لأشخاص قد قضوا نتيجة إطلاق النار عليهم بشكل مباشر، وأن عدد كبير من الجثامين هي لأطفال ونساء، وأن عدد قليل منها تعود لأشخاص استشهدوا نتيجة إصابتهم بشظايا في أنحاء متفرقة من أجسادهم، مؤكداً عدم وجود أي جثة ناجمة عن وفاة طبيعية، فجميع الجثث تحمل أدلة عمل جنائي.

وتحدث الدكتور حجو أن الفحص الأولي للجثامين أثبت بأنها تعود لأشخاص توفوا منذ مدة لاتزيد عن أسبوعين فقط.

وطلب الدكتور حجو من ذوي المفقودين التوجه إلى مشفى المواساة لتعرف على الجثامين ليصار إلى تسليمها لذويهم أصولاً، ومنحهم شهادة وفاة، وأكد أن الجثامين ستبقى في مشفى المواساة لمدة لاتزيد عن خمسة أيام ليعاد دفنها من جديد.

وأوضح أنه وفي حال مراجعة ذوي أحد الشهداء بعد دفنه مجدداً، فإنه ووفقاً لإجراءات قانونية سيتم تسليم الجثمان لهم بعد إخراجها من القبر من جديد.