ديبكا : حركة روسية "مريبة" في ميناء طرطوس.. ماذا أوصل بوتين للأسد؟

الجمعة, 20 نيسان 2018 الساعة 15:57 | سياسة, عالمي

ديبكا : حركة روسية

جهينة نيوز:

تساءل موقع "ديبكا" الاستخباراتي الإسرائيلي عما إذا كانت موسكو قد أوصلت منظومة "أس-300" إلى سوريا بعد أن تم رصد سفينة روسية تفرغ "شحنة عسكرية مريبة" في ميناء طرطوس

وألمح الموقع، نقلاً عن "مصادر عسكرية"، إلى أنّ الروس "استغلوا" انشغال إسرائيل في احتفالات "عيد الاستقلال" لتسليم الجيش السوري منظومات دفاعية صاروخية متطورة.

وأوضح الموقع أنّ السفينة الروسية رست في ميناء طرطوس عصر يوم الأربعاء في 18 نيسان، مشيراً إلى أنّ الروس استخدموا، قبل إفراغ الشحنة، آلات لضغط الهواء "compressors" لإنتاج سحب كثيفة من الغاز، بهدف حجب الرؤية عن طائرات الاستطلاع والطيارات المسيرة والأقمار الصناعية الإسرائيلية؛ الأمر الذي يزيد الشكوك الإسرائيلية بأنّ الشحنة تضمنت منظومات "أس-300" الصاروخية.

و ذكر الموقع إنّ السفينة الروسية شوهدت تعبر مضيق البوسفور بالقرب من اسطنبول يوم الإثنين، أي بعد يومين من الضربة الأميركية-البريطانية-الفرنسية التي طالت سوريا.

ولفت الموقع إلى أنّه لم يتم القيام بأي محاولة لإخفاء التجهيزات العسكرية التي كانت على متن السفية، قائلاً إنّها حُمّلت في ميناء نوفوروسيسك على الشاطئ الشرقي للبحر الأسود.

و ختم الموقع بأنّ وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال يوم الثلاثاء في 17 نيسان إنّ بلاده رفضت طلب دمشق تسليمها صواريخ "أس-300"، قبل أن يبيّن أنّ موسكو مستعدة لإعادة النظر في مطلب دمشق في ظل تعرّضها لعدوان أميركي-بريطاني-فرنسي.


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