بالصور.. عمليات الجيش السوري في مخيم اليرموك والحجر الاسود جنوب دمشق

الجمعة, 20 نيسان 2018 الساعة 15:52 | شؤون محلية, أخبار محلية

بالصور.. عمليات الجيش السوري في مخيم اليرموك والحجر الاسود جنوب دمشق

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