"العرب والايديولوجية" بقلم : صلاح عمر العلي

جهينة نيوز

لاشك بان الأحزاب الأيديولوجية أدت دورا مهما على امتداد القرن العشرين ومارست ادوارا توعوية بين شعوب المنطقة الا انني ومن منظار موضوعي اجد ان ما شهده عالم الْيَوْمَ من تطورات هائلة في مختلف مجالات الحياة وخصوصا في مجالات الاتصالات والانترنيت والتواصل الاجتماعي وهذا الفضاء المفتوح لكل البشر والذي جعل مختلف المعارف متاحة امام جميع البشر تمكن من خلق تغيرات جذرية في جميع مجالات الحياة بحيث بدات كثير من القيم والمفاهيم والمعايير بالانحسار والانتهاء ومنها طاهرة الأحزاب الأيديولوجية فأنا كإنسان كنت اشعر بحاجة شديدة قبل نصف قرن للاستعانة بمثل هذه الأحزاب لتساعدنا في اتاحة المزيد من الثقافة والمعرفة اما الْيَوْمَ فقد أصبحت اشعر انني في غنى عنها وعن دورها القديم.