العراق يحسم موقفه من المشاركة ضمن قوات عربية إلى سورية

جهينة نيوز:

كشف مستشار الحكومة العراقية للأمن الوطني، فالح الفياض، موقف بغداد من إرسال قوات عربية إلى سوريا، بديلا عن القوات الأمريكية التي ينوي الرئيس دونالد ترامب سحبها.

وشكك الفياض بجدية مقترح إرسال قوات عربية لتحل محل القوات الأمريكية في سوريا، قائلاً إنه لا يعتقد أن "هذه الدول تملك قدرات لإرسال قوات إلى الساحة السورية الملتهبة".

وقال الفياض في مقابلة مع تلفزيون "الميادين" أن "التوجه للقتال في سوريا ليس نزهة وهناك دول أنفقت أموالا طائلة في الصراع على الساحة السورية"، مؤكدا أن "موقف بغداد الرسمي سيكون ضد إرسال قوات عربية إلى سوريا".

كما أشار إلى "تواصل بغداد مع الحكومة السورية بالعلن وليس في الخفاء وهناك ترابط بين الساحتين"، مضيفا أن التنسيق مع الحكومة السورية واجب في سبيل محاربة الإرهاب.

يذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية كشفت عن سعي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإنهاء تواجد القوات الأمريكية في سوريا واستبدالها بتحالف عربي شمال شرقي سوريا.

وذكرت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية طلبت من الإمارات والسعودية وقطر المساهمة بمليارات الدولارات، وإرسال قواتها إلى سوريا.