فينغر بعد 22 عاما يرحل عن أرسنال في نهاية الموسم

جهينة نيوز:

قال مدرب نادي أرسنال الإنكليزي، الفرنسي أرسين فينغر في بيان أصدره النادي اليوم (الجمعة) إنه سيترك النادي اللندني في نهاية الموسم الحالي. بعد 22 عاماً قضاها مع الفريق.

وأوضح فينغر أنه «بعد تفكير طويل ومحادثات مع إدارة النادي أشعر أنه من المناسب لي التخلي عن تدريب النادي في نهاية الموسم الحالي».

وأضاف: «أشكركم على منحي الفرصة لخدمة النادي خلال سنوات طويلة لن أنساها.. أديت مهمتي مع النادي بكل التزام ونزاهة.. وأود أن أوجه الشكر للطاقم الفني وللاعبين والمدراء والمشجعين الذين جعلوا هذا النادي متميزاً».

وتابع المدرب الفرنسي المخضرم: «أناشد المشجعين الوقوف خلف الفريق لتحقيق أداء لافت حتى نهاية الموسم وأناشد جميع محبي أرسنال الحفاظ على قيم النادي.. مع حبي ودعمي للأبد».

وكان فينغر انضم إلى النادي اللندني في تشرين الأول (أكتوبر) 1996 وهو حالياً المدرب صاحب المدة الأطول بين المدربين الحاليين على مستوى الكرة الانكليزية.

وقبل خمس جولات من نهاية الموسم يحتل أرسنال المركز السادس بين فرق الدوري برصيد 54 نقطة بفارق 33 نقطة عن مانشستر سيتي الذي ضمن التتويج باللقب. لكن فريق فينغر ينافس في الدور قبل النهائي في الدوري الأوروبي وسيكون بوسعه المنافسة في دوري الأبطال في الموسم المقبل إذا توج باللقب.

ومع أرسنال توج فينغر بلقب الدوري الانكليزي الممتاز ثلاث مرات من بينها مرة لم يعرف فيها فريقه طعم الهزيمة طوال الموسم، كما فاز بسبعة ألقاب في كأس انكلترا وتأهل الفريق تحت قيادته إلى دوري أبطال أوروبا طوال 20 عاماً متوالية، وجمع بين لقبي الدوري وكأس انكلترا مرتين في 1998 و2002.

وقال أرسنال إنه سيعلن في أقرب فرصة ممكنة عن خليفة فينغر، بينما أشارت توقعات إلى أن مدرب بروسيا دورتموند السابق توماس توخيل والذي لا يرتبط بأي فريق حالياً هو الأقرب لتولي المهمة خلفاً للمدرب الفرنسي.

وعبر ستان كرونكه، صاحب أكبر حصة من أسهم أرسنال، عن حزنه لرحيل فينغر قائلاً: «إنه واحد من أصعب أيامنا مع الرياضة طوال سنوات». وأضاف أن «انجازات أرسين مع النادي في الملعب وخارجه كانت من أهم أسباب ارتباطنا بأرسنال. استمراره الطويل والتزامه خلال هذه المدة الطويلة على المستوى الأعلى من اللعبة لن يتكرر».

المصدر رويترز