رومانيا تقرر نقل سفارتها فى إسرائيل إلى القدس و رئيسها لا علم له!!

جهينة نيوز:

قال زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في رومانيا إن الحكومة وافقت على مذكرة بنقل سفارة رومانيا في إسرائيل إلى القدس من تل أبيب لتكون من بين أول الدول التي تحذو حذو الولايات المتحدة في هذا الشأن.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي بالقدس عاصمة لإسرائيل مما أثار غضب حلفاء واشنطن العرب واستياء الفلسطينيين الذين يريدون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وبموجب القانون الروماني يقع القرار النهائي لنقل السفارة في يد الرئيس كلاوس يوهانيس الذي ينتمي لتيار الوسط والذي قال إنه لم تجر استشارته في الأمر، ولم تؤكد الحكومة أو وزارة الخارجية هذه المعلومات.

وقال زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي ورئيس مجلس النواب، ليفيو دراجنا، لمحطة تلفزيون أنتينا 3 الخاصة في وقت متأخر أمس الخميس: "أمس وافقت الحكومة على مذكرة لبدء إجراءات النقل الفعلي للسفارة من تل أبيب إلى القدس".

ويحكم دراجنا قبضته على الحزب الحاكم وينظر إليه على أنه المسؤول فعلياً عن الحكومة.

وقال الرئيس يوهانيس في بيان اليوم الجمعة إنه لم يجر إبلاغه أو استشارته في القرار وحث الحكومة والأطراف السياسية الرئيسية في البلاد على التحلي بالمسؤولية والفطنة فيما يتعلق بقرارات السياسة الخارجية المهمة التي لها تأثير استراتيجي خاصة على الأمن الوطني.

وأضاف "لا يجب اتخاذ مثل هذا القرار إلا بعد التشاور مع كل مؤسسات السياسية الخارجية والأمن الوطني وضمان الحصول على موافقتها على أن يكون القرار النهائي في يد الرئيس، وفقاً لما ينص عليه الدستور".

وأمس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن 6 دول على الأقل تبحث نقل سفاراتها إلى القدس، ومن المقرر نقل السفارة الأمريكية يوم 14 مايو(أيار) المقبل.

وذكر دراجنا "هذه البادرة من جانبنا لها قيمة رمزية هائلة لإسرائيل الدولة التي لها تأثير كبير بشكل لا يصدق في العالم والتي تربطنا بها علاقة خاصة منذ سنوات عديدة"، وتابع "نقل السفارة إلى القدس يمكن وأعتقد أنه سيحقق منافع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لرومانيا ويجب أن نغتنم هذه الفرصة الكبيرة".

المصدر رويترز