تركيا تسحب احتياطها من الذهب من الولايات المتحدة

جهينة نيوز:

سحب البنك المركزي التركي من نظام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي احتياطي الذهب في عام 2017، حيث بلغ 28.7 طن من الذهب.

ووفقا للتقرير السنوي للبنك المركزي التركي، الذي نشره على موقع الرسمي، فإن إحتياطي تركيا من الذهب في نظام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في نهاية عام 2016 بلغ 28.689 طن من الذهب، ولكن في نهاية عام 2017 لم يكن هناك أي احتياطي.

ووفقا لصحيفة "Milliyet" (ميليت) التركية، فإن البنوك التركية الخاصة قامت أيضا بسحب احتياطياتها من الذهب، وذلك استجابة لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "للتخلص من ضغط سعر العملات واستخدام الذهب ضد الدولار".

كما قام البنك الأهلي التركي (Türkiye Halk Bankası) من سحب احتياطه من الذهب والذي يقدر بـ29 طنا.

ووفقا لمصادر الصحيفة، فإنه تم سحب 220 طنا من الذهب وإعادته إلى تركيا.

المصدر SPUTNIK