شاهد خروج مسلحي "جيش الاسلام" من مدينة الضمير في ريف دمشق

الجمعة, 20 نيسان 2018 الساعة 13:16 | سياسة, محلي


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