اتفاق على وقف إطلاق النار في الغوطة الغربية لدمشق ومغادرة الإرهابيين

جهينة نيوز:

أفاد التلفزيون السوري نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم، أنه تم التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار في الغوطة الغربية لدمشق بين الدولة السورية والجماعات المسلحة بعد استسلامهم

و بموجب الاتفاق ستغادر معظم الفصائل الإرهابية والبقية ستتم تسوية أوضاعهم على تغادر مجموعات ارهابية باتجاه البادية الشرقية ومجموعات أخرى باتجاه إدلب، فيما تم تخيير إرهابيون من جماعات أخرى بين المغادرة النهائية وبين البقاء في يلدا ببيلا وبيت سحم وتسوية أوضاعهم.

وأضاف، ستبقى العملية العسكرية مستمرة إلى حين استكمال كل بنود الاتفاق، مشيرا الى ان هناك نقاط تفصيلية لوجستية مازالت قيد الاتفاق وستبقى الضربات مستمرة إلى حين التأكد من الانتهاء من الاتفاق كاملاً.

ونوه الى ان الاتفاق على وقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ حين التأكد من التزام المجموعات الإرهابية بكل تفاصيله.