الإحتلال التركي يوزع بيوت أهالي عفرين على مرتزقته

جهينة نيوز

تم تسريب قوائم قيل أنها لتمليك مرتزقة قاتلوا مع الجيش التركي في عفرين بيوت نزح سكانها من عفرين هرباً من العدوان التركي.

و تشير القوائم الى تحديد مالكين جديد لبوت أهالي عفرين, و في حال تبين أن القوائم صحيحة فهذا يؤكد أن عمليات أردوغان هدفها تغير ديموغرفي و تواطؤ مع الامريكي الذي هجر العرب من الرقة لتجميع الأكراد في مكان واحد لبناء دولة كردية.

و يذكر ان المعارك التي خاضها الجيش التركي كانت معارك صورية حيث تم احتلال عفرين بساعتين مما يشير الى تواطؤ قيادات من قسد مع العدوان التركي على عفرين, و تتزامن هذه المعلومات مع قيام كل من فرنسا و بريطانيا و امريكا بالضغط للسماح بنقل الاكراد النازحين الى تل رفعت الى مناطق شمال سورية تحت ذرائع إنسانية.