كومي: ترامب يُشكّل تهديداً كبيراً لدولة القانون

جهينة نيوز:

اعتبر المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي "اف بي آي" جيمس كومي، ان الرئيس دونالد ترامب يُشكّل "تهديداً كبيراً لدولة القانون"، ملمحاً الى ان أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس متواطئون معه في سلوكه.

وقال كومي الذي أُقيل من منصبه في التاسع من أيار 2017، إن "دولة القانون ليست في خطر بعد، لانها متينة وصامدة، لكنها تتطلب تيقظاً في كل لحظة".

واعتبر ان الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس متواطئون مع الرئيس، قائلاً: "يجب ان يتساءل هؤلاء الاشخاص، وليس هم وحدهم، ماذا سأقول لاحفادي؟"، وذلك رداً على سؤال حول الرئيس الجمهوري لمجلس النواب بول راين ونظيره في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

وتابع كومي: "اتفهم أن يكون لديهم أولويات سياسية، لكن احفادكم سيدرسون ذلك في أحد الايام وسيتساءلون: كنتم هناك، ماذا فعلتم؟"، مشيراً الى انهم "ولقاء اصلاح مالي أو تعيين قاض في المحكمة العليا، قدموا تنازلات حول ما يُشكّل هويتنا"، مضيفاً: "لسنا سوى مجموعة أفكار وقيم وتطلعات".