القضاء الأمريكي يمنع ترحيل "داعشي أمريكي- سعودي" إلى السعودية

جهينة نيوز:

منع القضاء الأميركي مساء الخميس، ترحيل أميركي - سعودي معتقل لدى الولايات المتحدة في العراق ومتهم بالقتال في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية"، إلى السعودية لمحاكمته هناك.

وجاء القرار مخالفاً لرأي واشنطن. وكان يتحتّم على القاضية الفدرالية تانيا تشوتكان البت في المسألة بحلول الساعة 20:00 (منتصف ليل الخميس - الجمعة ت غ)، لتُقرّر ما إذا كانت ستُعارض نقل الرجل الذي لم يُعرف عنه سوى باسم "جون دو"، وهو معتقل لدى القوات الأميركية في العراق منذ 7 أشهر.

ومنعت القاضية في أمر أولي صدر مساء الخميس، وزير الدفاع جيمس ماتيس من نقل المعتقل "خارج السيطرة الأميركية".

وتعتبر الحكومة الأميركية "جون دو" المولود في الولايات المتحدة والذي يحمل الجنسيتين الأميركية والسعودية، "مقاتلاً عدواً"، وفق تعبير استخدم خلال الحرب في العراق للإشارة إلى الموقوفين الذين أرسلوا إلى معتقل غوانتانامو الخارج عن النظام القضائي.