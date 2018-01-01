بالفيديو ... انفجار منزل في تكساس بعد ارتطام سيارة به

الجمعة, 20 نيسان 2018 الساعة 12:09 | مجتمع, حوادث


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