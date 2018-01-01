أبراج يوم الجمعة 2018/4/20 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٢٠/ ٤: شخص مقنع يوظف سحره الشخصي لشق طريقه محظوظ نادرا ما يعيش العوز المادي يتميز بذوقه المززلي الرائع علاقته بالاسرة جيدة، متفنن ومزاياه قيادية لا يعرف الحلول الوسط يشعر بجمال الحياة، يحب الاهتمام بالاخرين يتظاهر بالتفاعل، يحب النظام، حياته بغربة مملوءة بالمفاجآت، عقله راجح كثير المفاجآت يكره الغش، الفترة القادمة عبء او عمل ثقيل في ميدان العمل، فرصة مناسبة لمتابعة عروض، الاشهر القادمة ارتباط للبعض او شراكة او تسوية، استرداد دين، استعادة موقع للبعض

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: توسع دائرة التقارب او التلاقي، مرونة بالحوار، تحمل لك الفترة منفعة وخير، تتقدم لامتحان، تتحمل كافة المسؤوليات وقد يطلب منك احد مساعدة مالية او دعم او تظهر اعطال منزلية لذلك خفف وابتعد عن المتاعب وتوجيه الكلمات الجارحة

الثور: نهارك فيه نجاح وتفاوض يخص مال او تناقش راتب او تتلقى مفاجأة سارة او هدية، مساء تعبر عن عواطفك ورايك الواضح، تقوم بزيارات واتصالات وتفتح الفترة القادمة على الاحتمالات المتنوعة، التقصير ممنوع لذلك تكون في حركة واخوة وجيران تبدأ فيها من الليل، تكثر اتصالاتك وتنقلاتك، وتحل بعض المشاكل مع صديق او مدير

الجوزاء: نهارك مثمر ونشيط ومليء بالحماسة والعزيمة وخاصة ان القمر ببرجك حتى المساء، تطرح افكار جريئة وتستفبد من وجود القمر ببرجك، وبانتقاله للسرطان تناقش موضوع مالي، افتح عينيك جيدا قبل الموافقة على اي عقد، تشعر بقوة او ضبط للميزانية ومتاعب على صعيد الامور المالية

السرطان: يظل التعب مسيطرا عليك حتى ساعات بعد الظهر، تحدد مسارك وتضع هدف أمام عينيك، تاخير والتباس وملل منذ يومين، مساء القمر ببرجك حتى تطوي صفحة، تزداد رغبتك تدريجيا بالتجديد وتفرح لاخبار سعيدة، تعود لنشاطك المعهود، احذر مزاجيتك وعصبيتك مع الغير، تنفض غبار التعب عنك، مساء الجو إيجابي

الاسد: ترفيه عن النفاس مشاركة بنشاط اجتماعي، حظوظ على كل المستويات، تتحرك بذكاء، تتغير النشاطات بعد فترة الظهر لكن بشكل غير مريح تلزمك بالانتباه اكثر لصحتك، احذر الدخول والنقاش او الجدال مع الاصدقاء فقد يتطور للاسوأ، الجو فاتر ومخيب للامال بعد الظهر انتبه من التأخير والفوضى وانتبه لصحتك

العذراء: تعب، تتنفس وتقدم أفضل ما عندك، لا تستخف بالعمل، نهارك يحمل لك اعمال متنوعة بانتقال القمر للسرطان تحافظ على اعمالك وانجازاتك، مساء تلتقي بالاصدقاء، الاندفاع والتهور ممنوع لا تسبب الفشل لنفسك، مساء مرحلة ايجابية وتسمع مباحثات مع اصدقاء، تتحرك بكل الاتجاهات

الميزان: انت لست كما كنت عليه في الفترة الماضية، نهارا استعداد فوري لعمل اتصالاتك واجراء مفاوضاتك، مساء تتغير الفترة بصورة متعبة تترك صورة ايجابية عنك لان الفترة القادمة تحمل لك مسؤولية ويجب ان تعمل تحسين على مستوى عملك حتى تصل لتسوية مع غرباء ومسؤولين، تصليحات واعطال

العقرب: تتفحص حسابك المشترك وتلعن الخطوات المالية الجديدة، تلعبدور الحكم ببعض النزاعات وبامكانك معالجة بعض الامور بمنطق وموضوعية وتصل لانسجام مع مختلف الاطراف، مساء الظروف مناسبة لتحصل على فرصة وتكون الاتصالات ناجحة مع الخارج، الفترة القادمة جيدة بالعمون والحظ قادم

القوس: ينصب اهتمامك على تركيز الشراكة مع الشركاء والاحبة، تاجيل وتأخير فتطلب مساعدة من محيطك، لا تعرض نفسك للارهاق فترة متطلبة، بانتقال القمر للسرطان تكون الفترة متوترة لذلك تفادى المشاكل، لا تترك انطباع سلبي على صعيد الشركاء، مساء فترة ايجابية على صعيد مسائل مالية، لا تستعجل بأعطاء اي موافقة قبل ان تسمع النصائح وتستشير

الجدي: نظم وقتك وواجباتك ما زال العمل يتراكم عليك، تجنب التأخير والتأجيل والتنقل لاكثر من مكان، انتبه الفترة متطلبة، تترك انطباع سلبي على صعيد الشركاء، ابحث عن قاسم مشترك واحذر من نزاعات بالعاطفة او بالمنزل او بالعمل كي لا تكبر المشاكل

الدلو: فترة جيدة ومحظوظ لتناقش الاعذار، انطلق وحاول تقديم مساعدة لاحد من محيطك، الظروف مشجعة تنجح لقاءاتك على انواعها، تمضي قدما بمجالك المادي او المعنوي، بانتقال القمر للسرطان تكون اعمالك ثقيلة وتتزامن لذلك تسبب لك توتر وقلق، انتبه لتراكم العمل ولمجالاتك وتطوير عملك حتى يتماشى مع حياتك

الحوت: تغيير جذري على المسكن والبيت وراءه حماستك بامور شخصية باعطاء الاولوية للعائلة، تفتح ابواب حوار تواصل مع عائلتك ببعض الاصلاحات، الحظ المطلق ياتيك مساء لتنجح مساعيك مع الاحبة ويكون التفاهم سيد الموقف، خبر يخص اولاد