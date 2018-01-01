السعودية: مقتل 3 ضباط أمن في حادثة إطلاق نار على نقطة أمنية بعسير

جهينة نيوز:

قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "أنه عند الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة من ليلة يوم الخميس، تعرضت نقطة تفتيش أمنية على طريق عرقوب الواصل بين محافظتي المجاردة وبارق، بمنطقة عسير، لإطلاق نار من مصدر مجهول".

وأشار المتحدث الأمني أن الحادث نتج عنه مقتل ثلاثة أفراد شرطة وهم "الرقيب/ أحمد إبراهيم عسيري، ووكيل الرقيب/ عبدالله غازي الشهري، ووكيل الرقيب/ صالح علي العمري".

وقال أن خمسة من رجال الأمن أصيبوا في تبادل لإطلاق الرصاص في العملية، وتوفى أحدهم أثناء نقله إلى المستشفى.

وأكد المتحدث في بيانه أن الجهات الأمنية للجريمة تمكنت من تحديد هوية عدد من المتورطين فيها والقبض على اثنين منهم، سعوديي الجنسية، وقال أن "مصلحة التحقيق تقتضي عدم إعلان أسميهما في الوقت الراهن".

ولفت المتحدث الأمني أن المتابعة الأمنية أسفرت عن رصد شخص ثالث من المتورطين في الجريمة أثناء محاولته الفرار من قبضة رجال الأمن مما اقتضى تبادل إطلاق النار معه ومقتله، واتضح حسب المتحدث انه مواطن سعودي ويدعى محمد علي الشهري.