مندوب ساحل العاج لدى الأمم المتحدة واجه ضغوطات و مات مهموما

جهينة نيوز:

توفي في نيويورك مندوب ساحل العاج لدى الأمم المتحدة برنار تانوه بوتشو، الذي تقول مصادر دبلوماسية إنه واجه ضغوطات كثيرة في الفترة الأخيرة في ظل الجلسات المتوترة بخصوص سوريا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر دبلوماسية أن مندوب ساحل العاج، البالغ 67 سنة من العمر توفي يوم الأربعاء داخل مستشفى في مدينة نيويورك الأمريكية بعد يومين من إصابته بوعكة صحية.

وحسب مصدر قريب من الدبلوماسي، فإن برنار تانوه بوتشو "كان متوترا جدا منذ نهاية الشهر الماضي، بعد استدعائه للتشاور مع حكومته". وبعد عودته الى نيويورك تدهور وضعه وأدخل الى المستشفى منذ فترة قصيرة، كما اوضح المصدر نفسه، دون أن يكشف السبب المحدد لوفاته.

وامتنع المندوب عن التصويت في مجلس الأمن حول سوريا يوم 19 مارس الماضي، حين عارضت روسيا والصين ودولتان أخريان المقترح الغربي حول إدراج ملف حقوق الإنسان في سوريا على جدول الجلسة.

وأثار امتناع مندوب ساحل العاج عن التصويت استياء بعض أعضاء مجلس الامن، وخاصة فرنسا.

المصدر RT / فرانس برس