الأسد لا يشرفه حمل وسام من نظام عبد .." الصليب الأكبر" يرد لفرنسا

جهينة نيوز:

ردّت وزارة الخارجية والمغتربين إلى الجمهورية الفرنسية عبر السفارة الرومانية بدمشق والتي ترعى المصالح الفرنسية بسورية، وسام "جوقة الشرف الفرنسي من رتبة الصليب الأكبر" .. الذي كان الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك قد قلّده للرئيس الأسد خلال زيارة سيادته لباريس في حزيران عام 2001.

مصدر في رئاسة الجمهورية العربية السورية، يؤكد بعد رد الوسام لفرنسا يأتي بعد مشاركتها في العدوان الثلاثي الذي شنته إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا على سورية في الرابع عشر من نيسان الجاري..

و يضيف أن رد الوسام لـفرنسا يأتي للتأكيد أن الرئيس الأسد لا يشرفه أن يحمل وساما لنظام عبد تابع للولايات المتحدة الامريكية، يدعم الجماعات الإرهابية بسورية ويعتدي على دولة عضو بالامم المتحدة في خرق صارخ لأبسط قواعد ومبادئ القانون الدولي..

متابعا أن سورية احترمت دائما علاقاتها الدولية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وبالتالي فهي ترفض أي املاءات خارجية من اَي كان خاصة عندما تكون هذه الأنظمة مراهقة سياسيا لا تملك الخبرة ولا الحكمة ولا الرصانة وقائمة على المصالح الشخصية على حساب مصالح الشعوب

و ختم المصدر بأن زمن الاستعمار واستعباد الشعوب والإملاء عليها قد ولى وان الشعب السوري الذي صمد ووقف مع جيشه ليحارب الاٍرهاب طوال ٧ سنوات، لن تخيفه او ترهبه سياسات صبيانية رعناء