منظمة الخوذ البيضاء الإرهابية حاولت تجنيد فنان و مغني عالمي

جهينة نيوز

أثار الفنان العالمي و مؤسس فرقة بينك فلويد روجر ووترز ضجة إعلامية بعد أن كشف أن هناك من طلب منه إتهام الرئيس السوري بإستخدام الكيماوي ضد مدنيين في مدينة دوما و علق بأنه يتهم منظمة القبعات البيضاء المرتبطة بالجهاديين التكفيريين بهذه الجريمة و رفض اتهام سورية و شدد على رفض العدوان على سورية و جديد القصة هو ما كشفه الصحفي الامريكي ماكس بلومنتال بعد أن نشر مجموعه رسائل كشف فيها أن منظمة الخوذ البيضاء حاولت تجنيد روجر ووترز منذ العام 2016.

و قال الصحفي الأمريكي بلومنتال أنه في مطلع العام 2016 تم دعوة الفنان روجر واتر من قبل الملياردير البريطاني من اصل (سعودي مصري) هاني فارسي لضمه للمنظمة زاعم بأن سيساعد اللاجئين السوريين.

و بحسب الصحفي الامريكي فإن روجر ووترز قال كانت الدعوة مشبوهة و لكن تأكدت شكوكي, و بعدها تكررت الدعوات و الرسائل و لكنه لم يقبل أي من الدعوات.

و يذكر أن الوثائق التي نشرها الصحفي الأمريكي تثبت أن منظمة الخوذ البيضاء الإرهابية قادرة على الحصول على تمويل هائل و تستثمر المشاهير في الحصول على الاموال بتسهيلات غربية.

وكالات