كاتبة كويتية تنصح نجلاء فتحي بعدم الظهور بهذا الشكل !

جهينة نيوز:

بعد أحدث ظهور علني لها في كواليس مسلسل "لدينا أقوال أخرى" تعرضت الممثلة المصرية نجلاء فتحي، لانتقادات من جانب الكاتبة الكويتية فجر السعيد

وطالبت السعيد، نجلاء فتحي، عبر منشور لها في حسابها على "فيسبوك"، بعدم الظهور مرة أخرى، وأن تحذف صورها الجديدة ، كما نصحتها بعدم الظهور بهذا الشكل مجددا، حفاظا على شكلها في شبابها لدى جمهورها، أو أن تستعين بنصائح زميلاتها الممثلات، اللاتي يحافظن على جمالهن، مثل ميرفت أمين، ونادية الجندي، والمخرجة إيناس الدغيدي.

ويذكر أن ظهور نجلاء فتحي، في كواليس تصوير مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، هو أول ظهور لها، بعد صراعها مع مرض الصدفية، في عام 2014، وتلقيها العلاج منه في سويسرا.