بوتين يهنيء الرئيس الكوبي الجديد ميغيل دياز كانيل

جهينة نيوز

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الرئيس ميغيل دياز كانيل، بانتخابه لمنصب رئيس مجلس الحكومة الكوبية، مشيرا لاستعداد بلاده لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وجاء في البيان الصادر عن الكرملين: "بعث الرئيس الروسي بوتين، برقية تهنئة لميغيل دياز كانيل، بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس حكومة جمهورية كوبا، وأعرب الرئيس الروسي عن تأكده من أنه تحت رئاسة ميغيل دياز كانيل، سوف تستمر البلاد في التحرك بثقة نحو الأهداف التي أعلنتها الثورة الكوبية، وسوف تدخل حدود جديدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية".

وأكد الرئيس الروسي من جديد، استعداده للعمل بشكل وثيق لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكوبا، والتعاون البناء في جميع المجالات.

كما أرسل الرئيس بوتين برقية إلى راؤول كاسترو، شكره فيها على السنوات العديدة من التعاون المثمر، التي ساهمت في التطور التدريجي للعلاقات الروسية الكوبية