الجيش السوري يبدأ عملية عسكرية جنوب العاصمة دمشق

جهينة نيوز:

بدء الجيش السوري عصر اليوم عملية عسكرية لتحرير مخيم اليرموك والحجر الاسود جنوب العاصمة ظمشق من ارهابيي داعش وجبهة النصرة.

هذا وبدأ الجيش العملية بالقصف التمهيدي بصليات صاروخية تستهدف خطوط إمداد الارهابيين في مناطق الحجر الأسود والقدم والعسالي ومخيم اليرموك.

بالتزامن مع تنفيذ سلاح الجو غارات مكثفة ومركزة لمواقع وخطوط امداد "داعش" و"جبهة النصرة" في منطقة الحجر الأسود والعسالي جنوب دمشق.

واعلن الاعلام الحربي ان الجيش السوري يستهدف برمايات مدفعية وصاروخية دقيقة مواقع ونقاط انتشار داعش في حيي مخيم اليرموك والحجر الاسود جنوب دمشق.

بدورها نوهت وكالة سانا الى ان الأصوات التي تسمع في دمشق هي نتيجة استهداف أوكار إرهابيي "داعش" وجبهة النصرة في الحجر الأسود بالتزامن مع توجيه الطيران الحربي السوري رمايات مركزة على أوكار الإرهابيين من جبهة النصرة و"داعش" في الحجر الأسود.