القلمون الشرقي.. اتفاق يقضي بخروج كافة الفصائل المسلحة الى الشمال السوري

الخميس, 19 نيسان 2018 الساعة 19:03 | شؤون محلية, أخبار محلية

القلمون الشرقي.. اتفاق يقضي بخروج كافة الفصائل المسلحة الى الشمال السوري

جهينة نيوز:

افاد الاعلام الحربي بأنه تم التوصل الى اتفاق بين الجيش السوري وكامل الفصائل المسلحة في القلمون الشرقي بريف دمشق بوساطة روسية يقضي بنقلهم الى الشمال السوري قسم الى مدينة ادلب والقسم الاخر الى مدينة جرابلس على الحدود السورية _التركية بريف حلب الشمالي الشرقي.

وقال الاعلام الحربي: من المقرر ان يتم يوم غد تسليم الأسلحة الثقيلة والمعدات العسكرية تمهيدا لتطبيق الاتفاق وتسوية أوضاع من يرغب من المسلحين، وقبل قليل سلمت الفصائل المسلحة الجيش السوري 5 مدرعات من بينها دبابة وعربة "بي ام بي" وثلاث اليات تحمل رشاشات ثقيلة.

ومن المقرر ان تنطلق بعد قليل 31 حافلة تقل 1694 شخصا من إرهابيي "جيش الاسلام" وأسرهم من نقطة التفتيش قرب بلدة الضمير بريف دمشق الى مدينة جرابلس على الحدود السورية _التركية بريف حلب الشمالي الشرقي.


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