الرئيس الصيني لـ ماي لا نرحب بإستخدام القوة و لأردوغان ضرورة احترام سيادة سورية

جهينة نيوز

بحث الرئيس الصيني شي جين بينغ، في اتصال هاتفي مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الخميس، الوضع في سوريا، مشيرا إلى أن الصين لا ترحب باستخدام القوة العسكرية في العلاقات الدولية.

نقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن الرئيس الصيني قوله: "تتابع الصين عن كثب تطورات الوضع في سوريا. ولم نوافق أبدا على استخدام القوة العسكرية في العلاقات الدولية، ونحن نؤيد سيادة كل دولة وسلامتها الإقليمية."

وأشار إلى أنه، من الضروري في الوقت الحاضر الحد من التوترات وتجنب تفاقم المواجهات.

و كذلك ناقش الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الوضع في سوريا، ودعا للتصرف في إطار القوانين الدولية واحترام سيادة ووحدة أراضي الدول الأخرى بما فيها سوريا.

وبحسب وكالة "شينخوا" تبادل الزعيمان "الآراء حول الوضع في سوريا، وأكد شي جين بينغ على الموقف المبدئي للصين إزاء القضية السورية، وعلى ضرورة التصرف في إطار القانون الدولي والاسترشاد بمبادئ وقوانين الأمم المتحدة، واحترام سيادة ووحدة أراضي كل دولة".