بالتنسيق مع سورية.. الطيران العراقي يستهدف مواقع داعش

جهينة نيوز

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الخميس، عن تنفيذ سلاح الجو العراقي ضربات "مميتة" ضد مواقع تعود لتنظيم "داعش" في سوريا.

وأوضح بيان نشر على الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء العراقي على "فيسبوك"، أن الضربات تم تنفيذها بناء على أوامر أصدرها العبادي.

وأشار البيان إلى "أن تنفيذ ضربات ضد عصابات داعش في الأراضي السورية هو لوجود خطر من هذه العصابات على الأراضي العراقية ، ويدل على زيادة قدرات قواتنا المسلحة الباسلة في ملاحقة الإرهاب والقضاء عليه".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول عراقي أن الضربات تم تنفيذها بالتنسيق مع الحكومة السورية.

ولا تعد هذه المرة الأولى، التي يقصف فيها سلاح الجو العراقي أهدافا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي داخل الأراضي السورية، بالتنسيق مع دمشق.