بيل غيتس يبرر لفيسبوك انتهاكه الخصوصية

جهينة نيوز:

قال بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، إن شركات الإنترنت العملاقة من قبيل فيسبوك لم تكن في البداية تتوقع ظهور مشاكل تتعلق بخصوصية المستخدمين.

وأضاف غيتس في حديث لشبكة سكاي نيوز، أن جل الابتكارات التكنولوجية التي حدثت خلال المائة عام الأخيرة، رافقتها مفاجآت في سلامة الاستعمال، أصبح لاحقا من اللازم التغلب عليها.

واستدل غيتس على هذا الأمر بالقول إن "السيارات أدت إلى مقتل أشخاص، وصعقات الكهرباء أسفرت عن وفيات آخرين".

وعن تكنولوجيات الإنترنت قال مؤسس مايكروسوفت، إن ثمة الكثير مما يجب القيام به لتقنين وتنظيم الحق في الخصوصية.

وجاءت تعليقات غيتس بينما تتعرض شركة فيسبوك لحملة شرسة عقب ظهور أنباء عن استغلال مؤسسة (أناليتيكا) الشريكة مع فيسبوك والتي عملت عام 2016 في حملة دونالد ترامب الانتخابية، بيانات من حسابات نحو 87 مليون مشترك.